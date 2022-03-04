Зеленський обговорив обстріл росіянами Запорізької АЕС з Байденом і Шольцем

Президент США Джо Байден здзвонився з Володимиром Зеленським після атаки Росії на Запорізьку АЕС. Також президент України подзвонив Олафу Шольцу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Також після цієї розмови Байден поговорив з адміністратором Національного управління ядерної безпеки і заступником міністра ядерної безпеки, щоб отримати інформацію про ситуацію на станції. Конкретики цих розмов не повідомляють.

"Президент Байден приєднався до президента Зеленського і закликав Росію припинити військові дії в цьому районі і надати пожежникам і рятувальникам доступ до об'єкта", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти потрапили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.

Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.

Раніше прессекретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Президент Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС і закликав Європу і світ прокинутися і попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід.