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В России заявили о согласовании документа для "нормандской четверки"

Новости » Политика     19.11.2019 - 18:28
В России заявили о согласовании документа для "нормандской четверки"
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Решение о публикации документа будет решаться участниками во время саммита

В Российской Федерации заявили, что итоговый документ саммита "нормандской четверки" согласован с представителями всех участников - Россия, Украины, Франции и Германии. Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передают российские СМИ.

Как отметил Чеснаков, решение о том, будет ли документ публичным или закрытым, будет приниматься непосредственно во время саммита.

"Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений. Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже", - сообщил Чеснаков.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Последняя встреча на высшем уровне состоялась в октябре 2016 года.

Как отметил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, украинская сторона готова пойти на разумный компромисс, который принесет прогресс.

Маас: пришла очередь России выполнять обязательства Пристайко о нормандской встрече: готовы принять разумный компромисс
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаНормандский формат
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