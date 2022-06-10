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Зеленский обсудил с Макроном работу над гарантиями безопасности для Украины

Зеленский обсудил с Макроном работу над гарантиями безопасности (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Работу над гарантиями безопасности и шаги по вступлению страны в Европейский союз президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе телефонного разговора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Рассказал о положении на фронте. Также обсудили дальнейшую оборонную помощь Украины и работу над гарантиями безопасности. Особое внимание было уделено пути Украины в Евросоюз", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны против Украины она могла выйти из политической изоляции. При этом он назвал войну исторической ошибкой президента Владимира Путина.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для мирового сообщества важно поставить Россию на место.

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Владимир ЗеленскийФранцияГарантии безопасности