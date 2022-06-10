Зеленський обговорив з Макроном роботу над гарантіями безпеки для України

Роботу над гарантіями безпеки і кроки щодо вступу країни до Європейського Союзу президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном в ході телефонної розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Розповів про становище на фронті. Також обговорили подальшу оборонну допомогу України та роботу над гарантіями безпеки. Особливу увагу було приділено шляху України до Євросоюзу", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати зараз, щоб після завершення війни проти України вона могла вийти з політичної ізоляції. При цьому він назвав війну історичною помилкою президента Володимира Путіна.

У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що для світової спільноти важливо поставити Росію на місце.

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