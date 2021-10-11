Зеленский обсудил с Макроном и Меркель подготовку нормандского саммита

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили подготовку предстоящей встречи в нормандском формате.

"Провел важный разговор с Меркель и Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки". Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей касательно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - написал президент в Twitter.

Как отмечают в пресс-службе ОП, со своей стороны Меркель и Макрон пообещали затронуть вопрос подготовки нормандской встречи во время своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.