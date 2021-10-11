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Зеленский обсудил с Макроном и Меркель подготовку нормандского саммита

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили подготовку предстоящей встречи в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Зеленского и пресс-службу Офиса президента.

"Провел важный разговор с Меркель и Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки". Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей касательно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - написал президент в Twitter.

Как отмечают в пресс-службе ОП, со своей стороны Меркель и Макрон пообещали затронуть вопрос подготовки нормандской встречи во время своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в украинском МИД рассказали, какие темы хотят обсудить во время предстоящего саммита в нормандском формате.

Кроме того, РБК-Украина писало, что новая встреча в нормандском формате может пройти онлайн.

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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельЭммануэль МакронНормандская четверкаНормандский формат