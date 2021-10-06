Нормандская встреча с участием Меркель может пройти онлайн, - "Коммерсант"

Встреча "нормандской четверки" до истечения полномочий канцлера Германии Ангелы Меркель может пройти в онлайн формате. Все потому, что до сих пор не согласованы итоги возможного берлинского саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Коммерсант" .

Издание подчеркивает, что возможность нормандской встречи с августа активно обсуждается политическими советниками лидеров стран "четверки". Москву на этом уровне представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак, Киев - глава Офиса президента Андрей Ермак, Берлин - Пер Гебауэр, а Париж - Эмманюэль Бонн.

"Почти два месяца они безуспешно пытаются согласовать проект итогового заявления будущего саммита. Германия и Франция внесли свои предложения, которые господин Козак довольно сильно отредактировал. В результате компромиссная версия документа все еще не готова", - отмечает "Коммерсант".

Также сообщается, что по настоянию Германии началась работа над итоговым документом возможного берлинского саммита, хотя Россия изначально была против него, поскольку не выполнены договоренности саммита в Париже 2019 года. Теперь же Москва намерена продавить в документ упоминание того, что решения саммита в Париже выполнены не были, а конфликт на Донбассе необходимо урегулировать в строгом соответствии с минскими соглашениями.

"В результате одним из немногих мест в готовящемся документе, к которому у сторон нет претензий, является адресованный Ангеле Меркель абзац с выражением благодарности уходящему канцлеру Германии за ее вклад в прекращение конфликта на Донбассе", - пишет издание.

В любом случае возможность провести встречу "нормандской четверки" до отставки Меркель окончательно не отметает ни одна из сторон. Близкий к переговорам собеседник "Коммерсанта" с российской стороны высказал мысль о том, что в качестве компромисса четыре лидера могут провести встречу в онлайн-формате. То есть без выхода на подписание итогового документа, по которому нет согласия.

"По саммиту возможен любой вариант. Но конкретики нет", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.