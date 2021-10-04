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В Украине назвали темы, которые хотят обсудить в нормандском формате

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 10:28
В Украине назвали темы, которые хотят обсудить в нормандском формате Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сейчас переговоры в нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. Ведется работа над попыткой организовать саммит, который Ангела Меркель хочет провести и готова проводить еще в статусе канцлера Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы МИД для "Интерфакс-Украина".

Кулеба рассказал, какие темы Украина хочет обсудить в рамках нормандского процесса.

"Украина считает, что "Северный поток-2" и военная безопасность Украины, ситуация на Востоке Украины - это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение", - сказал Кулеба.

По его словам, во время Генеральной Ассамблеи ООН немецкий и французский министры Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел нормандского формата.

"Я сразу дал согласие. Но Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ, - ред.), как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом", - заверил глава МИД Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча в том или ином формате все же состоится.

Ранее Зеленский заявил что окружение Путина не хочет их встречи тет-а-тет.

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Дмитрий Кулеба Нормандский формат
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