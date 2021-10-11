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Зеленський обговорив з Макроном та Меркель підготовку нормандського саміту

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, сторони обговорили підготовку майбутньої зустрічі у нормандському форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Зеленського та прес-службу Офісу президента.

"Провів важливу розмову з Меркель та Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі та підготовки саміту "нормандської четвірки". Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру", - написав президент у Twitter.

Як зазначають в прес-службі ОП, зі свого боку Меркель та Макрон пообіцяли порушити питання підготовки нормандської зустрічі під час своєї розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, в українському МЗС розповіли, які теми хочуть обговорити під час майбутнього саміту в нормандському форматі.

Крім того, РБК-Україна писало, що нова зустріч у нормандському форматі може пройти онлайн.

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Володимир ЗеленськийАнгела МеркельЕммануель МакронНормандська четвіркаНормандський формат