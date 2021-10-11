Зеленський обговорив з Макроном та Меркель підготовку нормандського саміту

Президент Володимир Зеленський провів переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, сторони обговорили підготовку майбутньої зустрічі у нормандському форматі.

"Провів важливу розмову з Меркель та Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі та підготовки саміту "нормандської четвірки". Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру", - написав президент у Twitter.

Як зазначають в прес-службі ОП, зі свого боку Меркель та Макрон пообіцяли порушити питання підготовки нормандської зустрічі під час своєї розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.