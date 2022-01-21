Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии угрозы для Украины от запуска "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудили угрозы от запуска "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

"Зеленский и Урсула фон дер Ляен обсудили вызовы для европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

В ходе беседы речь шла о подготовке к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума. Зеленский обратил внимание главы Еврокомиссии на угрозы для Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск "Северного потока-2".

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью на границе Украины. Урсула фон дер Ляен подтвердила позицию ЕС по ужесточению санкций против России.