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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии угрозы для Украины от запуска "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудили угрозы от запуска "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Зеленский и Урсула фон дер Ляен обсудили вызовы для европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

В ходе беседы речь шла о подготовке к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума. Зеленский обратил внимание главы Еврокомиссии на угрозы для Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск "Северного потока-2".

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью на границе Украины. Урсула фон дер Ляен подтвердила позицию ЕС по ужесточению санкций против России.

Напомним, Еврокомиссия пригласит Украину к сертификации "Северного потока-2".

Отметим, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.

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Владимир ЗеленскийЕврокомиссияСеверный поток-2