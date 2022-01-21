Зеленський обговорив з главою Єврокомісії загрози для України від запуску "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили загрози від запуску "Північного потоку-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили виклики для європейської енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.
В ході бесіди йшлося про підготовку до проведення в Україні Міжнародного енергетичного бізнес-форуму. Зеленський звернув увагу глави Єврокомісії на загрози для України і всієї Європи, які створить можливий запуск "Північного потоку-2".
Сторони також обговорили ситуацію з безпекою на кордоні України. Урсула фон дер Ляєн підтвердила позицію ЄС щодо посилення санкцій проти Росії.
Нагадавши, Єврокомісія запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2".
Зазначимо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше в Берліні назвали причину такого рішення.