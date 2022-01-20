Еврокомиссия пригласит Украину к сертификации "Северного потока-2", - Минэнерго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет приглашена для сертификации российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, это произойдет, когда Еврокомиссия будет рассматривать вопрос сертификации газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.