Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии платформу восстановления Украины

Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 мая, провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики обсудили платформу восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter .

"На постоянной связи с Урсулой фон дер Ляйен. Сегодня поблагодарил за 9 млрд евро и 600 млн евро финпомощи. Обсудили предложенную Еврокомиссией платформу восстановления Украины. Она должна стать общей историей успеха", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили целесообразность введения совместного контроля на украинско-польской границе.