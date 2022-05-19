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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии платформу восстановления Украины

Фото: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 мая, провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики обсудили платформу восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.

"На постоянной связи с Урсулой фон дер Ляйен. Сегодня поблагодарил за 9 млрд евро и 600 млн евро финпомощи. Обсудили предложенную Еврокомиссией платформу восстановления Украины. Она должна стать общей историей успеха", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили целесообразность введения совместного контроля на украинско-польской границе.

Ранее мы сообщали о решение Евросоюза выделить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

Также напомним, что в мае заработала платформа United24, с помощью которой можно сделать пожертвование в пользу Украины.

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