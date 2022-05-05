Украина запустила портал для сбора пожертвований United24: как будет работать система
Украина запустила глобальную инициативу для помощи United24. Благодаря этой инициативе люди со всего мира смогут пожертвовать деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Сейчас в United24 (U24) входит одноименная фандрейзинговая платформа U24. Ее цель - увеличить пожертвования в пользу Украины, в частности аккумулировав благотворительные взносы международных партнеров, доноров и публичных лиц.
Направления помощи
Пожертвования направляются по трем направлениям:
- Defence and Demining - Оборона и разминирование
- Humanitarian and Medical Aid - Гуманитарная и медицинская помощь
- Rebuild Ukraine - Восстановление Украины
Средства, привлеченные по направлению Rebuild Ukraine, будут направлены на восстановление инфраструктуры, в частности дорог, мостов, аэропортов, портов.
Как работает платформа
United24 предоставляет возможность сделать донейт в один клик из любой страны мира.
Все средства направляются на счета Национального банка Украины, закреплены за профильными министерствами - Министерством обороны Украины, Министерством здравоохранения Украины и Министерство инфраструктуры Украины.
Кто сможет помочь
United24 имеет целью объединить весь мир для поддержки Украины - от правительств стран и международных фондов, от промышленных гигантов до фэшн-брендов, от звезд кино и музыки в общественных и политических деятелей, а также граждан разных стран.
Контроль и отчетность
За действенное использование средств отвечают Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство инфраструктуры.
Отчетность о назначении и распределении средств будет предоставляться министерствами раз в неделю.
Консалтингово-аудиторская компания "Делойт" в Украине, которая является частью международной сети Deloitte, ежеквартально будет проверять сводный отчет всех министерств.
Кроме этого, команда инициативы будет публиковать отчетность на самой платформе United24 и на официальных страницах инициативы в социальных сетях.
Напомним, Кабинет министров утвердил Положение о Едином государственном web-портал для сбора пожертвований на поддержку Украины United24. Создание и введение в эксплуатацию портала поручено Министерству цифровой трансформации.
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