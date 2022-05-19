Зеленський обговорив з головою Єврокомісії платформу відбудови України

Президент Володимир Зеленський у четвер, 19 травня, провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Політики обговорили платформу відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Twitter .

"На постійному зв'язку з Урсулою фон дер Ляєн. Сьогодні подякував за 9 млрд євро та 600 млн євро фіндопомоги. Обговорили запропоновану Єврокомісією платформу відбудови України. Вона має стати спільною історією успіху", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський та голова Єврокомісія обговорили доцільність запровадження спільного контролю на українсько-польському кордоні.