Зеленский обсудил с генсеком ООН гуманитарную поддержку Украины

Фото: Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш (president.gov.ua)

Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Генеральному секретарю ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Кроме того, президент Украины призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

РБК-Украина писало, что Зеленский и Трамп 25 сентября провели первую официальную встречу, в ходе которой, в частности, Зеленский заявил, что Украине нужна не помощь США, а настоящая поддержка.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. По словам украинского президента, Лавров хотел познакомиться с ним, а также поздравил с обменом пленными между Киевом и Москвой, который состоялся 7 сентября.