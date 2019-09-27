Зеленський обговорив з генсеком ООН гуманітарну підтримку України

Фото: Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш (president.gov.ua)

Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Зазначається, що Зеленський подякував Генеральному секретареві ООН за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії.

Крім того, президент України закликав Організацію Об’єднаних Націй здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

РБК-Україна писало, що Зеленський та Трамп 25 вересня провели першу офіційну зустріч, в ході якої, зокрема, Зеленський заявив, що Україні потрібна не допомога США, а справжня підтримка.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. За словами українського президента, Лавров хотів познайомитися з ним, а також привітав з обміном полоненими між Києвом та Москвою, який відбувся 7 вересня.