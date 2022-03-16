Зеленский обсудил с Эрдоганом пути активизации диалога о прекращении агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пути активизации диалога о прекращении агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Провел переговоры с другом Украины президентом Турции Эрдоганом. Сообщил о ходе борьбы украинского народа против продолжающейся агрессии. Поблагодарил за важную поддержку. Обсудили также пути активизации мирного диалога", - говорится в сообщении.

По его словам, он сообщил Эрдогану о ходе войны в Украине.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сделал заявление после встречи в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши.

Также мы писали, что Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России.

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