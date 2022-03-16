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Зеленський обговорив з Ердоганом шляхи активізації діалогу про припинення агресії РФ

Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом шляхи активізації діалогу про припинення агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

За його словами, він повідомив Ердогану про перебіг війни в Україні.

"Провів перемовини з другом України президентом Туреччини Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби українського народу проти агресії, що триває. Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський зробив заяву після зустрічі в Києві з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі.

Також ми писали, що Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії.

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