Зеленський обговорив з Ердоганом шляхи активізації діалогу про припинення агресії РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Провів перемовини з другом України президентом Туреччини Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби українського народу проти агресії, що триває. Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу", - йдеться у повідомленні.

За його словами, він повідомив Ердогану про перебіг війни в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський зробив заяву після зустрічі в Києві з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі.

Також ми писали, що Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії.

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