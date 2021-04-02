Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины, - Politico

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден обсудили информацию о стягивании Россией войск к украинской границе. Байден заявил о поддержке Украины.
Об этом рассказало издание Politico.
По данным информированных источников издания, разговор Байдена и Зеленского длился около 30-40 минут. Байден, как рассказали источники, заявил Зеленскому, что "верит в Украину".
Отметим, это первый разговор Зеленского с Байденом после инаугурации американского президента. Однако Байден уже успел поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, затронув вопрос войны в Украине.
Телефонный разговор Байдена с Зеленским произошел после того, как на Донбассе в результате обстрела погибли четверо военных, а Россия начала взимать своих военных к украинской границе.
Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств Украины и США. Руководитель Пентагона Ллойд Остин пообещал, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине с Россией.
До этого украинская разведка заявила, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе. Разведка считает, что российские войска могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.