Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины, - Politico

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден обсудили информацию о стягивании Россией войск к украинской границе. Байден заявил о поддержке Украины.

По данным информированных источников издания, разговор Байдена и Зеленского длился около 30-40 минут. Байден, как рассказали источники, заявил Зеленскому, что "верит в Украину".

Отметим, это первый разговор Зеленского с Байденом после инаугурации американского президента. Однако Байден уже успел поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, затронув вопрос войны в Украине.

Телефонный разговор Байдена с Зеленским произошел после того, как на Донбассе в результате обстрела погибли четверо военных, а Россия начала взимать своих военных к украинской границе.