Зеленський обговорив з Байденом стягування військ Росії до кордону України, - Politico

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден обговорили інформацію про стягування Росією військ до українського кордону. Байден заявив про підтримку України.

За даними інформованих джерел видання, розмова Байдена та Зеленського тривала близько 30-40 хвилин. Байден, як розповіли джерела, заявив Зеленському, що "вірить в Україну".

Зазначимо, це перша розмова Зеленського з Байденом після інавгурації американського президента. Однак Байден вже встиг поговорити з російським президентом Володимиром Путіним, зачепивши питання війни в Україні.

Телефонна розмова Байдена з Зеленським відбулася після того, як на Донбасі в результаті обстрілу загинули четверо військових, а Росія почала стягувати своїх військових до українського кордону.