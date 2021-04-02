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Зеленський обговорив з Байденом стягування військ Росії до кордону України, - Politico

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден обговорили інформацію про стягування Росією військ до українського кордону. Байден заявив про підтримку України.

Про це розповіло видання Politico.

За даними інформованих джерел видання, розмова Байдена та Зеленського тривала близько 30-40 хвилин. Байден, як розповіли джерела, заявив Зеленському, що "вірить в Україну".

Зазначимо, це перша розмова Зеленського з Байденом після інавгурації американського президента. Однак Байден вже встиг поговорити з російським президентом Володимиром Путіним, зачепивши питання війни в Україні.

Телефонна розмова Байдена з Зеленським відбулася після того, як на Донбасі в результаті обстрілу загинули четверо військових, а Росія почала стягувати своїх військових до українського кордону.

Нагадаємо, вчора відбулася телефонна розмова між очільниками оборонних відомств України та США. Керівник Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці з Росією.

До цього українська розвідка заявила, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі. Розвідка вважає, що російські війська можуть спробувати просунутися вглиб території України.

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Новини України Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяДонбасДжозеф Байден
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