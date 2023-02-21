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Зеленський про обстріл центру Херсона: знайдемо та знищимо винних

Фото: українська армія, розвідка та СБУ знайдуть усіх, хто винний в обстрілах Херсона (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Константин Широкун

Українська армія, розвідка та СБУ знайдуть усіх, хто винний в обстрілах Херсона та інших міст України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Російська армія сьогодні ще раз по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних... Цей обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети, як і тисячі подібних обстрілів, які є справжнім посланням Росії світу", – зазначив Зеленський.

Він також заявив, що держава-терорист ударами ракет по вулицям міст, житловим будинкам, школам, аптекам і лікарням, церквам, зупинкам автобусів, ринкам, електростанціям намагається сказати світові, що на терор нібито варто звертати увагу.

“Я впевнений, що ми поставимо на місце державу-терориста", - додав глава держави.

За його словами, Україна доведе, що враховувати варто лише людяність, лише Статут ООН і лише право кожного народу жити вільно та захищено від терору та таких божевільних агресій, як російська.

Нагадаємо, сьогодні у Херсона пролунали вибухи - росіяни вдарили по місту з РСЗВ.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли зупинку та житловий будинок у Херсоні. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту в Херсоні загинули шестеро людей. 16 людей отримали поранення. Всього за день окупанти 17 разів обстріляли Херсон.

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Вторгнення Росії до УкраїниХерсонВолодимир Зеленський