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Зеленский об обстреле центра Херсона: найдем и уничтожим виновных

Фото: украинская армия, разведка и СБУ найдут всех, кто виновен в обстрелах Херсона (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Константин Широкун

Украинская армия, разведка и СБУ найдут всех, кто виновен в обстрелах Херсона и других городов Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Российская армия сегодня еще раз зверски обстреляла Херсон. Есть раненые, погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных... Этот российский обстрел не имел и не мог иметь никаких военных целей. Как и тысячи подобных российских обстрелов, являющихся настоящим посланием России миру", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что государство-террорист ударами ракет по улицам городов, по жилым домам, по школам, по аптекам и больницам, по церквям, по остановкам автобусов, по рынкам, по электростанциям пытается сказать миру, что на террор якобы стоит обращать внимание.

"Я уверен, что мы поставим на место государство-террорист. Все вместе: украинцы и мир. Наша армия, наша разведка, наша Служба безопасности и другие украинские силы найдут и уничтожат тех, кто наносит эти жестокие удары по Херсону, другим городам и регионам", - добавил глава государства.

По его словам, Украина докажет, что учитывать стоит только человечность, только Устав ООН и только право каждого народа жить свободно и защищено от террора и таких сумасшедших агрессий, как российская.

Напомним, сегодня у Херсона раздались взрывы - россияне ударили по городу из РСЗО.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне. В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек. 16 человек получили ранения. Всего за день оккупанты 17 раз обстреляли Херсон.

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