Зеленский об обстреле центра Херсона: найдем и уничтожим виновных

"Российская армия сегодня еще раз зверски обстреляла Херсон. Есть раненые, погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных... Этот российский обстрел не имел и не мог иметь никаких военных целей. Как и тысячи подобных российских обстрелов, являющихся настоящим посланием России миру", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что государство-террорист ударами ракет по улицам городов, по жилым домам, по школам, по аптекам и больницам, по церквям, по остановкам автобусов, по рынкам, по электростанциям пытается сказать миру, что на террор якобы стоит обращать внимание.

"Я уверен, что мы поставим на место государство-террорист. Все вместе: украинцы и мир. Наша армия, наша разведка, наша Служба безопасности и другие украинские силы найдут и уничтожат тех, кто наносит эти жестокие удары по Херсону, другим городам и регионам", - добавил глава государства.

По его словам, Украина докажет, что учитывать стоит только человечность, только Устав ООН и только право каждого народа жить свободно и защищено от террора и таких сумасшедших агрессий, как российская.