Зеленський про обстріл Одеси під час його візиту: удар був балістикою за 300-400 метрів

"Ми були з прем'єр-міністром Греції, у нього був офіційний візит в Одесу. Ми були в порту. Так, в кількох сотнях, 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко "прийшла"", - сказав він.

За словами президента, удар балістикою був з окупованого Криму, тому сирена не встигла вчасно спрацювати.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку - це, якщо чесно, щось неймовірно, коли у нас прем'єр-міністр іншої країни, я вже не кажу про себе. Я говорю просто про повагу до лідерів інших держав, людей з інших держав. Від Росії і від Путіна її просто немає", - заявив Зеленський.

Удар по Одесі 6 березня

Нагадаємо, російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

Як зазначає місцева влада, вчора внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули та постраждали люди.