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Зеленский об обстреле Одессы во время его визита: удар был баллистикой в 300-400 метрах

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса россияне атаковали Одессу баллистикой. Ракета ударила в 300-400 метрах от места нахождения лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента в интервью Cinque minuti.

"Мы были с премьер-министром Греции, у него был официальный визит в Одессу. Мы были в порту. Да, в нескольких сотнях, 300-400 метров был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро "пришла"", - сказал он. 

По словам президента, удар баллистикой был с оккупированного Крыма, поэтому сирена не успела вовремя сработать.

"Я не знаю, по ком был этот удар. В любом случае - это, если честно, что-то невероятно, когда у нас премьер-министр другой страны, я уже не говорю о себе. Я говорю просто об уважении к лидерам других государств, людям из других государств. От России и от Путина ее просто нет", - заявил Зеленский.

 

Удар по Одессе 6 марта

Напомним, российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.

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