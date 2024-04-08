Зеленський про обстріл Білопілля: потрібно більше можливостей для ударів у відповідь по РФ

"Наразі в нашому місті Білопілля Сумської області триває рятувальна операція після російського удару керованою авіабомбою - прямо по центру міста", - йдеться в заяві.

За його словами, багато пошкоджень міської забудови, є поранені. Станом на цей час відомо про одного загиблого.

Президент повідомив, що Україні потрібно більше можливостей бити державу-терориста у відповідь - військових, санкційних, економічних, юридичних та інших можливостей.

"Окупант нічого іншого не зрозуміє. Тільки силу, тільки власні, російські втрати. І ми маємо це забезпечити - всі у світі, хто дійсно цінує мир і прагне миру", - додав президент.