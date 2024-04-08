Зеленский об обстреле Белополья: нужно больше возможностей для ответных ударов по РФ

"Сейчас в нашем городе Белополье Сумской области продолжается спасательная операция после российского удара управляемой авиабомбой - прямо по центру города", - говорится в заявлении.

По его словам, много повреждений городской застройки, есть раненые. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем.

Президент сообщил, что Украине нужно больше возможностей бить государство-террориста в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей.

"Оккупант ничего другого не поймет. Только силу, только собственные, российские потери. И мы должны это обеспечить - все в мире, кто действительно ценит мир и стремится к миру", - добавил президент.