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Зеленский об обстреле оккупантами гумкоридоров: они получат ответ мира

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел оккупантами зеленых коридоров. Он считает, что действия российских военных будут оценены международным сообществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Если оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, то в конце концов, они получат такой ответ миру, что уже и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, украинский гарант заявил, что страна уже прошла переломный момент в войне с Россией.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, ЕС должен сделать больше для себя и Украины.

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Война России против Украины