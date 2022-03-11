Зеленский о "зеленом свете" для Украины: ЕС должен сделать больше для нас
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "зеленый свет" на членство для Украины от Европейского союза. По его словам, ЕС должен сделать больше для себя и Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.
"Как мы оцениваем принятое (в ЕС – ред.) решение? Очень просто. Надо посильнее. Это не то, что мы ждем. Надо, чтобы решения политиков совпадали с настроением европейских народов. Мы же знаем это настроение, и они его знают. Поддержка есть. Не менее 60% "За". И это подавляющее большинство за то, чтобы Украина была частью Европы. И европейцы говорят об этом. Я надеюсь, что они и своим политикам скажут, если они это еще не поняли", - заявил он.
Он также добавил, что теперь Еврокомиссия должна реализовать конкретные процедуры.
"Решение вчерашнего саммита лидеров ЕС выходит сейчас на уровень Еврокомиссии для реализации конкретных процедур. ЕС должен сделать больше для нас, для Украины и для себя. Мы это ожидаем", - заявил президент.
Напомним, Украина рассчитывала на поддержку со стороны стран-участников ЕС относительно своего членства в ЕС на саммите в Версале 11 марта.
За два дня до саммита президент Украины Владимир Зеленский провел телефона разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого стороны затронули вопросы членства нашей страны в ЕС.
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