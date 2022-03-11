Зеленський про обстріл окупантами гумкоридорів: вони отримають відповідь світу

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл окупантами зелених коридорів. Він вважає, що дії російських військових будуть оцінені міжнародною спільнотою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Якщо окупанти знову стрілятимуть та зриватимуть порятунок людей, то зрештою, вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, український гарант заявив, що країна вже пройшла переломний момент у війні з Росією.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, ЄС повинен зробити більше для себе і України.

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