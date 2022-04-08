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Зеленский об обстреле в Краматорске: вот так Россия защищает Донбасс

Фото: Зеленский высказался относительно обстрела в Краматорске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, где в тот момент находились почти 4 тысячи гражданских. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это был пример того, как Россия защищает Донбасс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Российские военные ударили по вокзалу в Краматорске. По обычному железнодорожному вокзалу. По обычным людям. Военных там не было. Люди, которые ждали поезда, чтобы выехать на безопасную территорию. Есть свидетели, есть видео, есть остатки ракет. Людей нет.... Вот так Россия пришла защищать Донбасс, вот так Россия пришла защищать русскоязычных людей", - заявил президент во время выступления перед парламентом Финляндии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военнослужащие обстреляли ракетами вокзал в Краматорске. Сейчас точное количество жертв устанавливается, однако известно, что во время удара на вокзале находились около 4 тысяч человек. Также известно о 30 погибших, среди которых есть и дети.

Война России против Украины длится сорок четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийКраматорскДонбасс