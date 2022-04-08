Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске: среди погибших есть дети
Среди погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск есть дети. Сейчас точное количество жертв устанавливается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Отмечается, что в момент удара на вокзале были около 4 тысяч человек, которые хотели эвакуироваться. Большинство из них женщины и дети. Известно о 30 погибших, среди которых есть дети. Еще сотня мирных жителей получила ранения.
По факту циничного обстрела российскими оккупантами железнодорожной станции открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны).
Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, спасатели, взрывотехники и медики.
Напомним, что российские оккупанты утром 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.
Президент Владимир Зеленский отметил, что враг нанес удар ракетой "Точка-У".
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