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Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске: среди погибших есть дети

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Краматорск, Пятница 08 апреля 2022 13:14
Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске: среди погибших есть дети Фото: среди погибших в Краматорске есть дети (фото t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Среди погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск есть дети. Сейчас точное количество жертв устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что в момент удара на вокзале были около 4 тысяч человек, которые хотели эвакуироваться. Большинство из них женщины и дети. Известно о 30 погибших, среди которых есть дети. Еще сотня мирных жителей получила ранения.

По факту циничного обстрела российскими оккупантами железнодорожной станции открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны).

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, спасатели, взрывотехники и медики.

Напомним, что российские оккупанты утром 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

Президент Владимир Зеленский отметил, что враг нанес удар ракетой "Точка-У".

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