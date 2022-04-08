Вокзал в Краматорске обстреляли кассетным Искандером, известно о 30 погибших, - ОВА
Железнодорожный вокзал в городе Краматорск (Донецкая область) обстреляли кассетным Искандером. Сейчас известно о десятках погибших и сотне раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Отмечается, что на момент удара на железнодорожном вокзале были тысячи людей. Сейчас на месте работают спасатели и полиция.
"Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины. Рашисти хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Укрзализныци добавили, что во время ракетного обстрела погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения.
Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
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