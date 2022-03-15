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Зеленский об обстреле Киева: вы атаковали город, который сделал наши народы историческими

Новина українською →
Украина, Вторник 15 марта 2022 16:36
Зеленский об обстреле Киева: вы атаковали город, который сделал наши народы историческими Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночные обстрелы Киева российскими войсками. Он раскритиковал действия Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Российские войска атаковали Киев. Атаковали киевлян. Известно о 5 погибших в Киеве. Это в нашей столице. В городе, о котором вы говорили - "мать городов русских", который сделал наши народы историческими, который вы сегодня бомбили. Просто людей, жилые массивы. Нам таких детей точно не надо, спасибо", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли три много этажных дома в Киеве кроме того, вражеский снаряд повредил частный дом.

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