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Зеленський про обстріл Києва: ви атакували місто, яке зробило наші народи історичними

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 16:36
Зеленський про обстріл Києва: ви атакували місто, яке зробило наші народи історичними Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічні обстріли Києва російськими військами. Він розкритикував дії Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Російські війська атакували Київ. Атакували киян. Відомо про 5 загиблих в Києві. Це в нашій столиці. В місті, про яке ви говорили - "мать городов русских", яке зробило наші народи історичними, яке ви сьогодні бомбили. Просто людей, житлові масиви. Нам таких дітей точно не треба, дякую", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли три багато поверхових будинки в Києві, крім того, ворожий снаряд пошкодив приватний будинок.

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