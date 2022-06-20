Зеленский об обстрелах Харькова и Одессы: Россия нервно воспринимает нашу активность

Россия нервно реагирует на "активность" Украины, поэтому увеличила обстрелы и пошла на обострение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского .

Он отметил, что оккупанты делают попытки жестоких наступательных действий.

"Как я предполагал, Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова и Одессы. Противник делает попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя", - заявил он.

Он подчеркнул, что Донбасс сейчас идут самые сложные бои. ВСУ продолжают защищать Северодонецк и Лисичанск.

Напомним, по словам президента Украины, Россия намерена совершить повторную попытку захвата Харькова.

В результате ракетного удара по Одессе в понедельник, 20 июня, произошел пожар логистического продовольственного склада. Днем в течение трех часов Россия выпустила по югу Украины 14 ракет.

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