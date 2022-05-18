Зеленский об обстрелах и диверсиях: армия РФ пытается "компенсировать" серию провалов на фронте

Россия активизировала обстрелы украинских областей и диверсионные атаки в приграничных районах, пытаясь таким образом "компенсировать" серию неудач на фронте.
Об этом заявил президент Украины владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"83-й день нашей обороны начался сегодня с довольно серьезной комбинации российских ударов по Украине. Ракетный обстрел Львовской, Сумской, Черниговской областей, авиаудары в Луганской области, специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины.
Все это не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своего рода попытка "компенсации" российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны", - подчеркивает президент.
Зеленский отметил, что российские оккупанты не могут продемонстрировать успех общевоенными действиями на тех направлениях, на которых пробуют наступать.
"И поэтому пытаются показать "успех" за счет своих ракет и прочей активности. Но также - безрезультатно. Эти удары, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют. Тем более, что наша противовоздушная оборона и противодиверсионные мероприятия становятся все сильнее", - заявил глава государства.
Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением и высказался об активизации российских обстрелов
Напомним, 17 мая российские военные пытались снова прорваться через границу в Сумской области. В результате боев совершить прорыв оккупантам не удалось. Кроме того, 17 марта армия РФ обстреляла украинскую границу в Черниговской области.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал попытки российских оккупантов показать какую-то победу в войне против Украины "сумасшедшими".
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