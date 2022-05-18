Зеленський про обстріли і диверсії: армія РФ намагається "компенсувати" серію провалів на фронті

"83-й день нашої оборони почався сьогодні з досить серйозної комбінації російських ударів по Україні. Ракетний обстріл Львівської, Сумської, Чернігівської областей, авіаудари в Луганській області, специфічна диверсійна активність в прикордонних районах України.

Все це не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробування наших сил. Це свого роду спроба "компенсації" російської армії за серію провалів на сході та півдні нашої країни", - наголошує президент.

Зеленський зазначив, що російські окупанти не можуть продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, на яких пробують наступати.

"І тому намагаються показати "успіх" за рахунок своїх ракет та іншої активності. Але також - безрезультатно. Ці удари, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все сильнішими", - заявив глава держави.

Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням та висловився про активізацію російських обстрілів