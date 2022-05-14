Выглядит безумно. Россия до сих пор пытается показать хоть какую-то "победу", - Зеленский
Российские оккупанты не прекращают попыток показать хоть какую-то победу в войне. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их "безумными".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
По его словам, на 80-й день полномасштабного вторжения в Украину российские войска не оставляют попыток показать хотя бы какую-нибудь победу.
"Это выглядит безумно, но они не прекращают всех этих намерений", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, с начала мая украинская армия перешла в наступление под Харьковом. Российские войска пытаются удерживать позиции, чтобы не допустить выхода Вооруженных сил Украины на границу с РФ.
Отметим, российские войска отступают от Харькова и пытаются не допустить прорыва украинских военных в тыл своей группировки под Изюмом.
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