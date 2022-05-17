Россияне из минометов обстреляли украинскую границу в Черниговской области
Во вторник, 17 мая, оккупанты вторично обстреляли границу Украины. На этот раз - в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
"Сегодня около 16:40 наблюдатели зафиксировали 6 минометных "приходов" со стороны территории РФ в направлении Сеньковки", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что потерь среди личного состава и техники нет.
Как сообщалось, утром 17 мая российские войска нанесли ракетный удар по поселку Десна (Черниговская область). В результате погибли 8 человек.
17 мая российские военные пытались снова прорваться через границу в Сумской области. Шел бой. В результате прорыва не произошло.
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