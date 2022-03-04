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Зеленский об обстрелах АЭС: у военных РФ отбита память о Чернобыле

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских военных полностью отбита память о Чернобыле. Поскольку сегодня ночью оккупационные танкисты обстреливали Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Мы пережили ночь, которая могла остановить историю. Историю Украины, Европы. Русские войска атаковали Запорожскую АЭС, самую большую в Европе, она одна могла быть как 6 Чернобылей. Русские танкисты знали, что они обстреливаются. У АЭС 15 атомных блоков, а у российских военных полностью отбита память о Чернобыле", - заявил он.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС.

Кроме того, 3 марта оккупационные войска РФ обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСВойна России против Украины