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Зеленський про обстріли АЕС: у військових РФ відбита пам'ять про Чорнобиль

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль. Оскільки сьогодні вночі окупаційні танкісти обстрілювали Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Ми пережили Ніч, яка могла зупинити історію. Історію України, Європи. Російські війська атакували Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі, вона одна могла бути як 6 Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюються. У АЕС 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС.

Крім того, 3 березня окупаційні війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки з 100 одиниць.

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Володимир ЗеленськийЗапорожская АЭСВійна Росії проти України