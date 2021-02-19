UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня издал указы о создании и реорганизации Военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Командованию Объединенных сил и главам ОГА поручено принять все соответствующие меры.

Соответствующие указы №61/2021 и №62/2021 разместили на сайте Офиса президента.

Донецкая область

В Донецкой области образовали:

  • Светлодарскую городскую ВГА;
  • Торецкую городскую ВГА;
  • Волновахскую городскую ВГА;
  • Вугледарскую городскую ВГА;
  • Мирненскую поселковую ВГА;
  • Ольгинскую поселковую ВГА;
  • Сартанскую поселковую ВГА;
  • Авдеевскую городскую ВГА;
  • Марьинскую городскую ВГА;
  • Очеретинскую поселковую ВГА.

Были реорганизованы следующие ВГА:

  • поселка Зайцево путем присоединения к Светлодарской городской ВГА;
  • города Торецк путем присоединения к Торецкой городской ВГА;
  • города Волноваха путем присоединения к Волновахской городской ВГА;
  • сел Коминтерново, Водяное и Заиченко к Сартанской поселковой ВГА;
  • сел Широкино и Бердянское к Сартанской поселковой ВГА;
  • города Авдеевка путем присоединения к Авдеевской городской ВГА;
  • города Красногоровка путем присоединения к Марьинской городской ВГА;
  • города Марьинка и села Победа путем присоединения к Марьинской городской ВГА

Луганская область

В Луганской области образовали:

  • Горную городскую ВГА;
  • Лисичанскую городскую ВГА;
  • Попаснянскую городскую ВГА;
  • Северодонецкую городскую ВГА;
  • Счастьенскую городскую ВГА;
  • Станично-Луганскую поселковую ВГА;
  • Нижнетепловскую сельскую ВГА;
  • Широковскую сельскую ВГА.

Были реорганизованы следующие ВГА:

  • города Золотое и села Катериновка путем присоединения к Горной городской ВГА;
  • поселка Новотошковское и села Желобок путем присоединения к Горной городской ВГА;
  • села Крымское к Горной городской ВГА;
  • города Лисичанск путем присоединения к Лисичанской городской ВГА;
  • сел Троицкое и Новозвановка путем присоединения к Попаснянской городской ВГА;
  • города Северодонецк путем присоединения к Северодонецкой городской ВГА;
  • сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное путем присоединения к Станично-Луганской поселковой ВГА;
  • города Счастье путем присоединения к Счастьенской городской ВГА;
  • сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое путем присоединения к Счастьенской городской ВГА.

Напомним, 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА.

Как писало РБК-Украина, Рада приняла этот закон за основу в начале сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийЛуганскДонецкая областьВГА
Читайте также
Парламент собирается на внеочередное заседание из-за ветированного Зеленским закона
Санкции, Донбасс и нефтепровод: какие решения приняли на заседании СНБО
Прогноз погоды