В Украине определили условия создания ВГА. Закон вступил в силу

В Украине определили условия создания военно-гражданских администраций. Сегодня соответствующий закон вступил в силу.
Вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Закон гласит, что ВГА могут образовываться в объединенных территориальных общинах. Их могут создавать в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.
Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранения от выполнения своих полномочий.
Руководителя ВГА населенных пунктов увольняет с должности руководитель соответствующей областной военно-гражданской администрации в случае:
Если областная ВГА не образована, такого руководителя увольняет глава Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. А в случае образования ВГА в районе проведения Операции объединенных сил - Командующий объединенных сил.
Напомним, парламент принял данный закон во втором чтении 17 декабря.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада приняла этот закон за основу в начале сентября.
Так, в конце июля прошлого года президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области.