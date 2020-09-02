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Рада сделала первый шаг к определению условий создания ВГА

Среда 02 сентября 2020 11:18
Рада сделала первый шаг к определению условий создания ВГА
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада сделала первый шаг к определению условий создания военно-гражданских администраций. Парламентарии поддержали зконопроект № 3913 "О внесении изменений в некоторые законы о создании военно-гражданских администраций" за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 240 нардепов.

В проекте прописано, что военно-гражданские администрации ОТО, согласно утвержденным Кабинетом министров Украины территориям территориальных общин, могут быть образованы в случае, если Центральная избирательная комиссия устанавливает невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Так, 28 июля президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области.

А ранее Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске.

Как писало РБК-Украина, в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом ликвидировал шесть ВГА в Донецкой области и две - в Луганской области.

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