Зеленський утворив та реорганізував ВЦА в Донецькій та Луганській областях
Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 19:18
Президент України Володимир Зеленський сьогодні видав укази про утворення та реорганізацію Військово-цивільних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях. Командуванню Об'єднаних сил та главам ОДА доручили вжити всіх відповідних заходів.
Донецька область
У Донецькій області було утворено:
Світлодарську міську ВЦА;
Торецьку міську ВЦА;
Волноваську міську ВЦА;
Вугледарську міську ВЦА;
Мирненську селищну ВЦА;
Ольгинську селищну ВЦА;
Сартанську селищну ВЦА;
Авдіївську міську ВЦА;
Мар’їнську міську ВЦА;
Очеретинську селищну ВЦА.
Було реорганізовано наступні ВЦА:
селища Зайцеве шляхом приєднання до Світлодарської міської ВЦА;
міста Торецьк шляхом приєднання до Торецької міської ВЦА;
міста Волноваха шляхом приєднання до Волноваської міської ВЦА;
сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко до Сартанської селищної ВЦА;
сіл Широкине та Бердянське до Сартанської селищної ВЦА;
міста Авдіївка шляхом приєднання до Авдіївської міської ВЦА;
міста Красногорівка шляхом приєднання до Мар’їнської міської ВЦА;
міста Мар’їнка та села Побєда шляхом приєднання до Мар’їнської міської ВЦА.
Луганська область
У Луганській області було утворено:
Гірську міську ВЦА;
Лисичанську міську ВЦА;
Попаснянську міську ВЦА;
Сєвєродонецьку міську ВЦА;
Щастинську міську ВЦА;
Станично-Луганську селищну ВЦА;
Нижньотеплівську сільську ВЦА;
Широківську сільську ВЦА.
Було реорганізовано наступні ВЦА:
міста Золоте та села Катеринівка шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
селища Новотошківське та села Жолобок шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
села Кримське до Гірської міської ВЦА;
міста Лисичанськ шляхом приєднання до Лисичанської міської ВЦА;
сіл Троїцьке та Новозванівка шляхом приєднання до Попаснянської міської ВЦА;
міста Сєвєродонецьк шляхом приєднання до Сєвєродонецької міської ВЦА;
сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне шляхом приєднання до Станично-Луганської селищної ВЦА;
міста Щастя шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА;
сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та Оріхово-Донецьке шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА.