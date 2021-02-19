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Зеленський утворив та реорганізував ВЦА в Донецькій та Луганській областях

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський сьогодні видав укази про утворення та реорганізацію Військово-цивільних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях. Командуванню Об'єднаних сил та главам ОДА доручили вжити всіх відповідних заходів.

Відповідні укази №61/2021 та №62/2021 розмістили на сайті Офісу президента.

Донецька область

У Донецькій області було утворено:

  • Світлодарську міську ВЦА;
  • Торецьку міську ВЦА;
  • Волноваську міську ВЦА;
  • Вугледарську міську ВЦА;
  • Мирненську селищну ВЦА;
  • Ольгинську селищну ВЦА;
  • Сартанську селищну ВЦА;
  • Авдіївську міську ВЦА;
  • Мар’їнську міську ВЦА;
  • Очеретинську селищну ВЦА.

Було реорганізовано наступні ВЦА:

  • селища Зайцеве шляхом приєднання до Світлодарської міської ВЦА;
  • міста Торецьк шляхом приєднання до Торецької міської ВЦА;
  • міста Волноваха шляхом приєднання до Волноваської міської ВЦА;
  • сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко до Сартанської селищної ВЦА;
  • сіл Широкине та Бердянське до Сартанської селищної ВЦА;
  • міста Авдіївка шляхом приєднання до Авдіївської міської ВЦА;
  • міста Красногорівка шляхом приєднання до Мар’їнської міської ВЦА;
  • міста Мар’їнка та села Побєда шляхом приєднання до Мар’їнської міської ВЦА.

Луганська область

У Луганській області було утворено:

  • Гірську міську ВЦА;
  • Лисичанську міську ВЦА;
  • Попаснянську міську ВЦА;
  • Сєвєродонецьку міську ВЦА;
  • Щастинську міську ВЦА;
  • Станично-Луганську селищну ВЦА;
  • Нижньотеплівську сільську ВЦА;
  • Широківську сільську ВЦА.

Було реорганізовано наступні ВЦА:

  • міста Золоте та села Катеринівка шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
  • селища Новотошківське та села Жолобок шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
  • села Кримське до Гірської міської ВЦА;
  • міста Лисичанськ шляхом приєднання до Лисичанської міської ВЦА;
  • сіл Троїцьке та Новозванівка шляхом приєднання до Попаснянської міської ВЦА;
  • міста Сєвєродонецьк шляхом приєднання до Сєвєродонецької міської ВЦА;
  • сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне шляхом приєднання до Станично-Луганської селищної ВЦА;
  • міста Щастя шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА;
  • сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та Оріхово-Донецьке шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року в Україні набув чинності закон про умови створення ВЦА.

Як писало РБК-Україна, Рада прийняла цей закон за основу на початку вересня.

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Новини України Володимир ЗеленськийЛуганськДонецкая областьВГА
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