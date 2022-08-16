UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обратился с важной просьбой к жителям Крыма

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на фоне взрывов на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы", - подчеркнул президент.

Он отметил, что чем меньше у оккупантов будет возможности убивать украинцев и творить зло, тем раньше война закончится освобождением территорий Украины.

По его словам, массовый выезд россиян из Крыма доказывает их осознание того, что им не место на полуострове.

Напомним, во вторник, 16 августа, утром во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонирует хранилище боеприпасов.

Позже на полуострове снова прогремели взрывы, на этот раз на военной авиабазе возле оккупированного Симферополя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКрымВзрыв