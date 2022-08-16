Зеленський звернувся з важливим проханням до жителів Криму

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на тлі вибухів на півострові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.
"Кожен день і кожну ніч ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз всіх наших людей в Криму, інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу і Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об'єктів російської армії і всіх місць, де вони зберігають боєприпаси і техніку, де тримають свої штаби", - підкреслив президент.
Він зазначив, що чим менше в окупантів буде можливості вбивати українців і творити зло, тим раніше війна закінчиться звільненням територій України.
За його словами, масовий виїзд росіян з Криму доводить їх усвідомлення того, що їм не місце на півострові.
Зеленський додав, що причини вибухів на тимчасово окупованих територіях можуть бути різними.
"Цитую визначення самих окупантів: "головотяпство". Але сенс у них один - знищення логістики окупантів, їх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів. Це рятує життя наших людей", - сказав президент.
Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, вранці в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонує сховище боєприпасів.
Пізніше на півострові знову прогриміли вибухи, цього разу на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя.
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