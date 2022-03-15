Зеленский обратился к украинцам во всем мире: цена за эту войну должна стать невероятно болезненной для РФ

"Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей. Украинцы во всем мире! Контактируйте с политиками, говорите с журналистами, давите на бизнес, чтобы он выходил из российского рынка. Чтоб их доллары и евро не оплачивали нашу кровь", - написал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что цена для России за войну против Украины должна стать невероятно болезненной.

"Цена за эту войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России. Соответствующее давление – задача для всех украинцев внутри и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны. Все в мире должны занять моральную позицию. Не только государства, но и компании", - подчеркнул Зеленский.

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