Зеленський звернувся до українців у всьому світі: ціна за цю війну повинна стати неймовірно болючою для РФ

"Вся торгівля з РФ повинна бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говорите з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари і євро не оплачували нашу кров", - написав Зеленський.

Також президент України зазначив, що ціна для Росії за війну проти України повинна стати неймовірно болючою.

"Ціна за цю війну проти України повинна стати надзвичайно болючою для Росії. Відповідний тиск-завдання для всіх українців всередині та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі повинні зайняти моральну позицію. Не тільки держави, а й компанії", - підкреслив Зеленський.

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