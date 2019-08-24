Зеленский обратился к украинцам в День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам во время торжественных мероприятий в День Независимости Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ка отметил Зеленский, за 28 лет украинцы сохранили независимость и свободу страны, кто ценой собственной свободы, кто - ценой собственной жизни.

Зеленский выразил надежду, что в календаре появится новая, не менее важная дата. "Конкретное число и месяц в данном случае не важны. Потому что это будет день, когда наступит мир", - сказал он.

"Сегодня на Майдане собралось наша гордость - это военные, это семьи погибших, это волонтеры. Также здесь те, кто учит, кто спасает жизни, наш научный и творческий потенциал. И наши дети. Это не просто участники "Шествия достоинства", это наши тысячи причин любить Украину", - сказал президент.

Как сообщил президент, каждое его утро начинается с СМС из штаба. "Только одна цифра может сделать утро добрым - это ноль. Обстрелов ноль, погибших ноль, раненых ноль", - сказал Зеленский и предложил поблагодарить защитников на Востоке.

"С Днем рождения, Украина. Слава Украине!", - сказал президент.

Отметим, перед началом мероприятий президент вместе с супругой возложили цветы к памятному кресту погибшим на Майдане. Во время их прохода звучал колокольный перезвон. В представлении были задействованы дети, которых усадили в круг рисовать на аллее Героев Небесной сотни.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, для абсолютного большинства граждан (68%) День Независимости Украины - это государственный праздник, для 23% - это просто выходной день, и только 4% украинцев считают этот день исторической ошибкой.

Напомним, мнения украинцев о годах независимости с 1991 года разделились. По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, 26% граждан считают, что больше было положительного, 23% - отрицательного. Большинство граждан (46%) склоняется к мысли, что за годы независимости было поровну и позитивного, и негативного.